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Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan,Fatih Erel   | 08.07.2021
Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek

Tokyo

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, turnuvanın düzenleyici tarafları Organizasyon Komitesi, Tokyo Valiliği, Japonya hükümeti ile Uluslararası Olimpiyat Komitesini (IOC) buluşturan toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Marukawa, artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında Tokyo Oyunlarına yurt içinde seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Komite olimpiyatlara yurtdışı seyirci kabul edilmeyeceğini 20 Mart'ta duyurmuştu.

Toplantının basına açık kısmında konuşan IOC Başkanı Bach, turnuvanın güvenli şekilde düzenlenmesi için Japon makamlarıyla tam dayanışma halinde olduklarını söyledi.

Bach, "İlk ertelendiği günden bu yana bu sorumluluğu gösterdik. Bugün de göstereceğiz, turnuvaya dünyanın birçok ülkesinden katılacak sporcuların güvenliğini ilgilendiren her türlü karara destek veriyoruz." dedi.

Karara göre, Kovid-19 salgınının dünya genelindeki durumu ve Japonya’daki hükümetin salgınla mücadele kapsamında 12 Temmuz’dan 22 Ağustos’a dek OHAL uygulama kararının göz önünde bulundurulduğuna dikkati çekildi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko ise "seyircilere yönelik oldukça zor bir karar aldıklarının farkında olduklarını" söyledi.

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