Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.12
Dolar
5.44
BIST 100
101,538.30
Altın
1,299.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Tekvandocular hız kesmiyor

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Hollanda Açık Turnuvası'nda 3'ü altın 7 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 10.03.2019
Tekvandocular hız kesmiyor

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eindhoven kentinde gerçekleştirilen Hollanda Açık Turnuvası'na 50'nin üzerinde ülkeden yaklaşık bin 300 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi 6'sı kadın, 5'i erkek olmak üzere 11 sporcu temsil etti. 

Geçen hafta Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'i altın 8 madalya kazanan milliler, başarılarını Hollanda'da da sürdürdü. Ay-yıldızlı tekvandocular, Hollanda Açık Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve 73 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanırken, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Milli sporcu İrem Yaman rahatsızlığı nedeniyle müsabakalara katılamazken, erkekler 80 kiloda mücadele eden Yunus Sarı, ilk maçını kazandıktan sonra dizindeki rahatsızlık nedeniyle riske edilmeyerek turnuvadan çekildi. Hakan Reçber, İkra Kayır ve Sude Bulut ise Hollanda'da madalyaya ulaşamadı.

Başkan Şahin'de tebrik

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Hollanda'da 3'ü altın toplam 7 madalya kazanan milli takımı kutladı. 

Başkan Şahin, "Sporcularımız iyi başladığı 2019'a aynı şekilde devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde en kritik yılın içerisindeyiz. Sporcularımızın iyi sonuçları ve çalışma azimleri bizleri mutlu ediyor. En iyi şekilde çalışmaya devam ederek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara puan veren turnuvalara katılmaya devam edecek. Ay-yıldızlı ekip, 16 Mart'ta düzenlenecek Belçika Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Somali'de yeni yönetim beklentileri karşılayamadı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi

Benzer haberler

Milli güreşçilerden birer altın, gümüş ve bronz madalya

Milli güreşçilerden birer altın, gümüş ve bronz madalya

Eda Tuğsuz'dan bronz madalya

Milli karetecilerden 5 madalya