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Swiatek, Wimbledon'da yarı finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 8 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.

Fatih Erel  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Swiatek, Wimbledon'da yarı finale çıktı

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvadaki çeyrek final müsabakasında Swiatek ile 19 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova karşılaştı.

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Swiatek, 6-2 ve 7-5'lik setlerle Rus rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

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