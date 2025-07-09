Olimpik Lyon'un ligden düşürülme cezası kaldırıldı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle verilen 2. lige düşürülme cezası kaldırıldı.
Istanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğünün (DNCG) kulübü Ligue 1'de tutma yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.
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Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, 24 Haziran'da borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon'u, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.