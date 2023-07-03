Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, teknik direktörlük görevine İngiliz Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı ifade edildi.
İmza töreninin, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.
Gerrard'ın çalıştıracağı Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.