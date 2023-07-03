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Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, teknik direktörlük görevine İngiliz Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı.

Fatih Erel  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı ifade edildi.

İmza töreninin, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.

Gerrard'ın çalıştıracağı Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.

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