Dolar
25.89
Euro
28.33
Altın
1,921.29
ETH/USDT
1,955.50
BTC/USDT
31,067.00
BIST 100
6,015.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic 2. tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ve tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic, 2. tura çıktı.

Fatih Erel  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic 2. tura yükseldi

İstanbul

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ve bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde organize edilen Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da ana tablo maçlarıyla başladı.

Son 4 organizasyon da dahil Wimbledon'ı 7 kez kazanan 36 yaşındaki Djokovic, ilk turda Arjantinli Pedro Cachin'i 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ise Fransız sporcu Laurent Lokoli'yi 6-1, 5-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Kadınlarda Swiatek, Pegula ve Garcia, 2. turda

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Çinli rakibi Lin Zhu'yu 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise ABD'li Lauren Davis'i 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Fransız sporcu Caroline Garcia da ABD'li rakibi Katie Volynets'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, yakalandı
Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kurban hissesi sahiplerine salam-sosis dağıttığı iddia edilen baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskını kınadı
Mehmetçik, kayalıklardan düşen dağcıyı helikopterle kurtardı

Benzer haberler

Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic 2. tura yükseldi

Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic 2. tura yükseldi

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, sakatlığı nedeniyle Wimbledon'dan çekildi

Wimbledon için geri sayım başladı

Kadınlarda dünya 1 numarası Swiatek, Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi

Kadınlarda dünya 1 numarası Swiatek, Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi
Eski dünya 1 numarası Wozniacki kortlara geri dönüyor

Eski dünya 1 numarası Wozniacki kortlara geri dönüyor
Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı

Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet