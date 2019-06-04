Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.51
Dolar
5.78
BIST 100
90,345.63
Altın
1,327.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Sturridge ve Moreno, Liverpool'dan ayrılıyor

Liverpool Kulübü, İngiliz forvet Sturridge ve İspanyol sol bek Moreno'nun sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Mutlu Demirtaştan   | 04.06.2019
Sturridge ve Moreno, Liverpool'dan ayrılıyor

Istanbul

İngiltere Premier Lig kulübü Liverpool, golcü futbolcu Daniel Sturridge ve sol bek Alberto Moreno'nun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, Sturridge ve Moreno'nun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmelerinin yenilenmeyeceği duyuruldu.

Takımın Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un "Kulübümüz onlar olmadan şu an bulunduğu yerde olamazdı." ifadesine yer verilen açıklamada, iki futbolcuya da emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

İngiliz forvet Sturridge, 2013'ten beri görev yaptığı Liverpool'da geçen sezon 27 maçta oynadı ve 4 gol attı. İspanyol futbolcu Moreno ise 2014'ten bu yana forma giydiği takımıyla geçen sezon 5 maça çıktı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi kadrosu açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi kadrosu açıklandı

Avrupa'nın en büyüğü Liverpool

Avrupa'nın en büyüğü Liverpool oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final

Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final
Tottenham ile Liverpool, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak

Tottenham ile Liverpool, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak
Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid