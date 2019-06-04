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Spor

Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya

Milli güreşçi Abdullah Toprak, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Süha Gür   | 04.06.2019
Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya

İstanbul

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, şampiyon oldu. 

Abdullah, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Leri Abuladze'yi iyi bir müsabaka çıkarıp 8-2 yenerek altın madalya kazandı.


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