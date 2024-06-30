Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,326.53
ETH/USDT
3,418.90
BTC/USDT
61,870.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Başkanı Okay Memiş, İzmir'in Torbalı ilçesinde patlamanın meydana geldiği bölgeyi incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Son finalist İngiltere, EURO 2024'te son nefeste çeyrek finalde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, 90+5. dakikada attığı golle normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Slovakya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Süha Gür  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Son finalist İngiltere, EURO 2024'te son nefeste çeyrek finalde Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Gelsenkirchen

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Slovakya, 12. dakikada Haraslin ile net bir fırsattan yararlanamadı. Hücumda üstünlüğünü sürdüren Slovakya, 25. dakikada kaptan Ivan Schranz'ın golüyle öne geçti. İlk yarı boyunca rakibinden üstün bir görüntü sergileyen Slovakya, soyunma odasına da 1-0 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına oyunu rakip sahaya yıkarak başlayan İngiltere, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Müsabakanın 90. dakikası Slovakya'nın 1-0 üstünlüğüyle geçilirken hakem Halil Umut Meler, 6 dakikalık uzatmayı işaret etti. Uzatma bölümünde 90+5. dakikada aradığı fırsatı yakalayan İngiltere, Bellingham'ın golüyle beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikalarına hızlı başlayan İngiltere, 91. dakikada Harry Kane'in kafa golüyle öne geçti. Kalan bölümde yorulmuş rakibi karşısında topu iyi dolaştıran İngiltere, pozisyon vermedi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İsviçre ile karşılaşacak

İngiltere, çeyrek finalde İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İngilizler, EURO 2020'de finalde kaybettikleri İtalya'yı 2024'te son 16 turunda saf dışı bırakan İsviçre ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

İki ülke arasında Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabaka 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Organizasyonda 6. kez çeyrek finalde

İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 6. kez çeyrek finale yükseldi.

FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna rağmen henüz Avrupa şampiyonluğuna ulaşamayan İngilizler, 1968, 1996, 2004, 2012 ve 2020'nin ardından 2024'te de çeyrek finale yükselmeyi başardı.

1 gol VAR'a takıldı

İngiltere'nin 50. dakikada kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Maçın 50. dakikasında gelişen atakta Trippier'in yerden pasında Foden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hakem Halil Umut Meler orta noktayı işaret etti.

VAR'da incelenen pozisyon neticesinde ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi.

Schranz golle veda etti

Slovakya'nın tecrübeli oyuncusu Ivan Schranz, İngiltere karşısında da gol atmayı başardı.

EURO 2024'te formda bir görüntü sergileyen ve takımının son 16 turuna çıkmasıyla büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki oyuncu, gruplarda 3 müsabakada 2 gol atmıştı.

Belçika'ya karşı ülkesine 3 puanı getiren tek gole imza atan Schranz, Ukrayna'ya karşı da takımını öne geçirmiş ancak ülkesi sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Gruplarda golsüz tek maçını Romanya'ya karşı yaşayan Schranz, son 16 turunda da takımını İngiltere karşısında öne geçiren gole imza attı.

Schranz, 4 maç sonunda 3 gole ulaşarak dikkati çeken bir performans ortaya koydu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diplomatik kaynaklar, Antalya'ya acil iniş yapan İsrail uçağı hakkında bilgi paylaştı
İzmir Valisi Elban, hastanedeki yaralıları ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
TCG Gemlik fırkateyni Libya açıklarında eğitim yaptı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Son finalist İngiltere, EURO 2024'te son nefeste çeyrek finalde

Son finalist İngiltere, EURO 2024'te son nefeste çeyrek finalde

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst, görevine başladı

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer'den EURO 2024 değerlendirmesi

Beşiktaş transfer çalışmalarını "sakin ve dikkatli" yapacak

Beşiktaş transfer çalışmalarını "sakin ve dikkatli" yapacak

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nwakaeme, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nwakaeme, Trabzon'a geldi
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti: Bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti: Bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet