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Sevilla, Isco'yu kadrosuna katacak

Fatih Erel   | 07.08.2022
Sevilla, Isco'yu kadrosuna katacak

İstanbul

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Isco ile prensip anlaşmasına vardı.

İspanyol kulübü sosyal medya paylaşımında, "Isco ile sözleşme imzalamak için prensipte anlaşmaya vardık." duyurusunu yaptı.

30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, geçen sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.

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