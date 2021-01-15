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Spor, Futbol

Beşiktaş iç sahada iyi, Galatasaray deplasmanlarda sıkıntılı

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinde ev sahibi ekibin iç sahadaki performansı dikkati çekiyor.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 15.01.2021
Beşiktaş iç sahada iyi, Galatasaray deplasmanlarda sıkıntılı

İstanbul

Bu sezon iç sahada 8 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, Vodafone Park'taki ilk maçında beraberlik, ikinci maçında yenilgi alırken geri kalan tüm maçları kazandı.

35 puanla Süper Lig'in ilk sırasında yer alan siyah-beyazlı ekip, 19 puanı iç sahadaki performansıyla topladı. Siyah-beyazlı ekibi Dolmabahçe'de mağlup eden tek takım ise Gençlerbirliği oldu.

Siyah-beyazlılar, bu sezon attığı 39 golün 21'ini iç sahada kaydetti. Beşiktaş, iç sahada ise rakiplerinden 4 gol yedi. 

Vodafone Park'ta oynadığı son 6 maçı kazanan Beşiktaş, en farklı galibiyetlerini de yine evinde aldı.

İç sahada oynadığı son maçında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki son 5 lig maçında ise 3 ve üzeri gol attı.

Galatasaray deplasmanda istikrarsız

Bu sezon 8 müsabakada rakiplerinin karşısında misafir takım olarak çıkan Galatasaray dış sahada istikrarsız bir görüntü ortaya koydu.

Dış sahada oynadığı maçların 3'ünde rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 5 de galibiyet aldı.

Sezonun ilk deplasman maçında Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray bir sonraki dış saha maçında Kasımpaşa'ya yenildi. Sonraki 3 deplasmandan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip daha sonraki 3 deplasman maçından 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yenerek bu sezonki farklı galibiyetlerinden birini alan Galatasaray, en gollü yenilgisini de yine dış sahada yaşadı ve İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, kalesinde gördüğü 14 golün 9'unu deplasmanda yedi.

Sarı-kırmızılı ekip bir maç dışında deplasmanlarda oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmaktan geri kalmadı.

Sadece Kasımpaşa deplasmanında gol sevinci yaşayamayan Galatasaray, bu maç dışında tüm müsabakalarda rakiplerine gol atmayı başardı ve dış sahalarda 16 gol kaydetti.

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