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Spor

Dakar Rallisi'nde kaza yapan motosikletçi Cherpin öldü

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2021 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren Fransız motosiklet sürücüsü Pierre Cherpin, yaşamını yitirdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.01.2021
Dakar Rallisi'nde kaza yapan motosikletçi Cherpin öldü

Ankara

Hail ile Sekake kentleri arasındaki 7. etabın 178. kilometresinde yaptığı kaza sonrası olay yerinde bilinci kapalı şekilde bulunan Cherpin, 5 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ambulans helikopterle götürüldüğü Sekake Hastanesi'nde kafa travması teşhisiyle beyninden ameliyat edilen 52 yaşındaki pilot, suni komaya sokuldu.

Ülkesinin Lille kentindeki bir hastaneye nakledilmek üzere başkent Cidde'ye götürülen Cherpin, burada hayata gözlerini yumdu.

Yarışa bağımsız olarak katılan Fransız pilot, 4. kez Dakar Rallisi'nde mücadele ediyordu.

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