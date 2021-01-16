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Spor, Futbol

Gaziantep FK sahasında kazandı

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi.

Mehmet Akif Parlak   | 16.01.2021
Gaziantep FK sahasında kazandı Fotoğraf: Fırat Özdemir / AA

Gaziantep

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in çevirdiği topu, kaleci Doğan elinden kaçırdı. Muhammet Demir'e çarpan top az farkla auta gitti.

31. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza alanı içinde Kvrzic, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

37. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Maxim, kötü bir vuruş yaptı ve kaleci Doğan Alemdar topu rahatlıkla kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanında topla buluşan Muhammet Demir, yakın mesafeden kötü bir vuruş yaptı, top kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

61. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Avramovski'nin kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Pedro Henrique, topu rakibinden kurtarıp kaleye şut çekti ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.

71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Ceylan, Ackah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler önce korneri işaret etti ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi.

73. dakikada VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

89. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Pedro Henrique'nin ceza alanına ortasında İlhan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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