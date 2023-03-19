Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,758.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Serie A'nın başkent derbisinde gülen taraf Lazio oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, Roma'yı 1-0 yendi.

Barış Seçkin  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Serie A'nın başkent derbisinde gülen taraf Lazio oldu Fotoğraf: Claudio Pasquazi/AA

Roma

Ligde üst sıralara oynayan başkent takımları, Lazio'nun ev sahipliğinde Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısında, Romalı Roger Ibanez 32. dakikada rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakırken maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda gol için yüklenen Lazio, 65. dakikada Mattia Zaccagni'nin ayağından bulduğu golle müsabakada 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada Roma, son dakikalarda beraberlik golü için yüklense de skor değişmedi ve Lazio, ezeli rakibini 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonunda iki takım futbolcuları arasında çıkan tartışma nedeniyle Romalı Bryan Cristante, Lazio'da da Adam Marusic, hakem Davide Massa’dan doğrudan kırmızı kart gördü.

Lazio, bu derbi galibiyetiyle puanını 52'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. Lazio, lider Napoli'nin 19 puan gerisinde bulunuyor.

Roma ise ligde bu sezon ilk kez üst üste 2. maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 47 puanla 5. sırada kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk yarısında da ev sahibi olduğu derbi mücadelesinde de rakibine 1-0 yenilmişti.

Öte yandan, karşılaşmadan önce iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda atılan patlayıcı madde, 1 güvenlik görevlisinin yaralanmasına yol açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı
Sağlık Bakanı Koca, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı
Adıyaman Valiliğinden "kayıp çocuklar" iddiasına ilişkin açıklama
Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de depremzedelerle bir araya geldi

Benzer haberler

Serie A'nın başkent derbisinde gülen taraf Lazio oldu

Serie A'nın başkent derbisinde gülen taraf Lazio oldu

Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor

28. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu

Roma'daki tarihi Pantheon Bazilikası için turistlerden giriş ücreti alınacak

Roma'daki tarihi Pantheon Bazilikası için turistlerden giriş ücreti alınacak
Juventus, zorlansa da Sampdoria'yı yendi

Juventus, zorlansa da Sampdoria'yı yendi
Rusya'ya bilgi sızdıran İtalyan subay Biot'a 30 yıl hapis cezası

Rusya'ya bilgi sızdıran İtalyan subay Biot'a 30 yıl hapis cezası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet