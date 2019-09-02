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Lukaku’dan ırkçı tezahüratlara tepki

Inter’in Belçikalı santrforu Lukaku, Cagliari deplasmanında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlara ilişkin, "Oyuncular olarak birleşmemiz ve bu oyunu herkes için temiz ve zevkli şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor." dedi.

Barış Seçkin   | 02.09.2019
Lukaku’dan ırkçı tezahüratlara tepki

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, Cagliari deplasmanında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlara ilişkin sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki hesabından yaptığı yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. 

Lukaku, "Son aylarda pek çok oyuncu ırk istismarından acı çekti. Ben de dün… Futbol, herkes tarafından zevk alınacak bir oyundur ve biz kesinlikle ayrımcılığın hiçbir halini kabul etmemeliyiz. Dünya genelindeki bütün futbol federasyonlarının, ayrımcılığın her türlü haline karşı harekete geçmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Lukaku, sosyal medya platformlarının futbol kulüpleriyle daha iyi çalışması gerektiğini çünkü her gün ten rengi farklı olan insanların yaptığı paylaşımların altına en az bir ırkçı yorum yapıldığına dikkati çekerek, bunu yıllardır dile getirdiklerini ancak bir eyleme geçilmediğini belirtti.

Romelu Lukaku, şunları kaydetti:

"2019’dayız ve ileri gideceğimize, geriye gitmeye devam ediyoruz. Bence oyuncular olarak bizim birleşmemiz ve bu konuda bir açıklama yaparak, bu oyunu herkes için temiz ve zevkli şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor."

Bu arada, Cagliari Kulübü de dünkü maçta Lukaku'ya yönelik yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kırmızı-mavili ekibin açıklamasında, kulübün, taraftarlarına yönelik çirkin ve saçma klişeleri kesinlikle reddettiği belirtilirken, Lukaku’ya ise tam destek verildi. 

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