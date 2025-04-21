Serie A'da maçlar, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle ertelendi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bugün yapılması planlanan 4 karşılaşma, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle ertelendi.
İstanbul
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Papa Franciscus'un vefatının ardından Serie A'da bugün oynanması planlanan maçların sonradan belirlenecek bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
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Serie A'nın 33. haftasında ertelenen müsabakalar Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio ve Parma-Juventus oldu.