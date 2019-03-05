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Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Serge Gnabry'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Erbil Başay  | 05.03.2019
Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Alman milli futbolcu Serge Gnabry'nin sözleşmesini 2022-2023 sezonun sonuna kadar uzattı. 

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Serge Gnabry'nin 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olan sözleşmenin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Bayern Münih’in menajeri Hasan Salihamidzic, 23 yaşındaki futbolcuyu uzun bir süre renklerine bağladıklarından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Gnabry, Bayern Münih’te oynadığı ilk yılında ileriye doğru büyük bir adım attı ve kulübün önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman milli futbolcu Gnabry de, Bayern Münih’te şampiyonluklar kazanmayı ümit ettiğini belirterek daha çok potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Bu sezon Bayern Münih’te oynadığı 29 resmi maçta toplam 8 gol atan Serge Gnabry, 2012-2016 yıllarında Arsenal, 2016-2017 döneminde Werder Bremen ve 2017-2018 yıllarında da Hoffenheim'da forma giymişti.

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