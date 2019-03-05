'Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacak'
Kasımpaşa Kulübünün açıklamasında "Kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır" denildi.
İstanbul
Kasımpaşa Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün oynanan Trabzonspor müsabakasının devre arasında rahatsızlanan ve ikinci yarıya çıkmayan teknik direktörleri Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.