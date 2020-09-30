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Serena Williams Fransa Açık'tan çekildi

ABD'li tenisçi Serena Williams, sakatlığı yüzünden kadınların 6 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'dan çekildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.09.2020
Serena Williams Fransa Açık'tan çekildi Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Ankara

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'li tenisçi Serena Williams, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle Tsvetana Pironkova ile karşılaşacağı 2. tur maçına çıkmama kararı aldı.

3'ü Roland Garros'da olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Williams, düzenlediği basın toplantısında, ay başında Victoria Azarenka'ya yenildiği ABD Açık yarı finalinde sakatlandığını hatırlatarak, "Yürümekte zorlanıyorum. En az 2 hafta dinlenmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dünya sıralamasının 157. basamağındaki Pironkova böylece 3. tura yükseldi.

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