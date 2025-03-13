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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son 4 takım belli oldu.

Emre Aşıkçı  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, dört maçla tamamlandı.

Real Madrid, ilk maçta kendi sahasında 2-1 yendiği Atletico Madrid'e konuk oldu.

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid, Conor Gallagher'ın 27. saniyede attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz bir oyuncunun attığı en erken golü kaydetti.

70. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahasında Clement Lenglet tarafından düşürülmesinin ardından Real Madrid penaltı kazandı.

Penaltıyı kullanan Vinicius Junior, topu üstten auta göndererek gole çeviremedi. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Real Madrid, son 8 takım arasına kaldı.

Son 16 turundaki bir diğer mücadelede ise İngiliz temsilcisi Arsenal, deplasmanda 7-1 kazandığı maçın rövanşında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla 2-2 berabere kalarak adını son 8'e yazdırdı.

İngiliz temsilcisi Aston Villa, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımını Villa Park Stadı'nda konuk etti.

Club Brugge'ü 3-0 yenen Aston Villa, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, son 16 turunda 1-1'in rövanşında Fransız temsilcisi Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu karşılaşmalarının ardından Barcelona, Inter, Bayern Münih, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Borussia Dortmund, Arsenal ve Real Madrid, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

PSG-Aston Villa

Arsenal-Real Madrid

Barcelona-Borussia Dortmund

Bayern Münih-Inter

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