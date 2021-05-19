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Sami Khedira futbolu bırakıyor

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'de forma giyen Sami Khedira, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 19.05.2021
Sami Khedira futbolu bırakıyor Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

Sami Khedira, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Cumartesi günü Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasındaki Hoffenheim maçında son kez sahaya çıkacağını belirterek, "Tüm bu özel anları sizlerle yaşama fırsatını yakaladığım için çok gururluyum. Taraftarlar, teknik direktörler, takım arkadaşlarım, ailem ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Tunus kökenli Alman futbolcu, Hertha Berlin'e gelmeden önce Stuttgart (2006-2010), Real Madrid (2010-2015) ve Juventus (2015-2021) kulüplerinde oynadı.

2019'dan itibaren sakatlıkların peşini bırakmadığı 34 yaşındaki Khedira, 77 kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşadı.

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