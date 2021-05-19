Euro
10.25
Dolar
8.41
BIST 100
1,459.57
Altın
1,870.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarına başladı

Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya kampındaki ilk çalışmasını yaptı.

Hilmi Sever   | 19.05.2021
A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarına başladı

Antalya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarına başladı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağı açtı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas ve dar alan oyunları üzerinde çalışıldı.

Antrenmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaşlı oyuncular yer almadı.

Antalya kampındaki ilk idmanda, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

İrfan Can Kahveci koşu ile antrenmanı tamamlarken, bugün Antalya'ya gelen Umut Meraş da kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarına başladı

Sami Khedira futbolu bırakıyor

Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı

Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı
Beşiktaş ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi
FIFA Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasını paylaştı

FIFA Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasını paylaştı