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Sakatlanan Neymar PSG kadrosundan çıkarıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Yunus Kaymaz   | 03.02.2020
Sakatlanan Neymar PSG kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamada, cumartesi günü Montpellier ile oynanan maçta kaburgasından sakatlanan Neymar'ın, Nantes karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacağı kaydedildi. 

Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun istirahat etmesi gerekmesine karşın, pazar gecesi 28. yaşını başkent Paris'teki bir gece kulubünde verdiği partiyle kutlamasının Fransız ekibinde rahatsızlığa neden olduğu basına yansıdı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada, kadro tercihinin Neymar'ın doğum günü partisiyle bir ilgisinin olmadığını, son gelişmelerle insanlara kötü düşünme şansı vermelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

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