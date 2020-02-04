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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü yarın olağanüstü genel kurula gidiyor

MKE Ankaragücü Kulübü yarın olağanüstü genel kurul düzenleyecek.

Fatih Çakmak   | 04.02.2020
MKE Ankaragücü yarın olağanüstü genel kurula gidiyor

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak. 

Olağanüstü genel kurul, yarın saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise toplantı, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

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