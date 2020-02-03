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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olmasına rağmen haftayı lider tamamladı.

Emrah Oktay   | 03.02.2020
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne oldu. Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Haftanın en kritik maçında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bordo-mavili ekip, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ağır bir mağlubiyet yaşayan Sivas temsilcisi, 41 puanda kalarak haftayı ikinci Medipol Başakşehir'in 2, bir maçı eksik üçüncü Trabzonspor'un 3 puan önünde lider kapattı.

Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 38 puanla zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçti ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi.

Beşiktaş, unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Sonuçlar

Ligin 20. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 3-1

Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1

Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1

Gelecek haftanın programı

Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

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