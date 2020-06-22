Euro
7.69
Dolar
6.86
BIST 100
115,213.60
Altın
1,745.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bursa’nın Kestel ilçesindeki vatandaşlar ile telefon görüşmesi gerçekleştiriyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Rooney'den 'Liverpool ligi domine edebilir' iddiası

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, formasını giydiği dönemde Manchester United'ın ligde yakaladığı başarıları Liverpool'un da tekrarlayabileceğini iddia etti.

Yunus Kaymaz   | 22.06.2020
Rooney'den 'Liverpool ligi domine edebilir' iddiası

İstanbul

Kariyerini Derby County'de sürdüren 34 yaşındaki Wayne Rooney'nin İngiliz The Times gazetesinde yer alan yazısında, "Jurgen Klopp, hiçbir takımın Manchester United gibi ligi domine edemeyeceğini söylüyor ama yanılıyor. Liverpool için basit bir yol var, Klopp'a bunu yapması için izin vermek." ifadelerini kullandı. 

Liverpoollu futbolcuların geriye düştükleri anda bile her maçı kazanacağına inanarak mücadele ettiğini belirten Rooney, Manchester United'da şampiyonluklar kazandıkları dönemde takımın bu düşünce yapısına sahip olduğunu kaydetti.

16 yıl önce Old Trafford Stadı'na sadece Manchester United formasını giymek için değil, teknik direktör Alex Ferguson'un oyuncusu olmaya da gittiğini aktaran Rooney, "Aynı şey Klopp için de geçerli. Liverpool dışında bir takımda oyun için oynamak isterdim." şeklinde görüş paylaştı.

Rooney, Alex Ferguson'un yönetimindeki Manchester United ile 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Klopp ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, ligde 30 yıl sonraki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 119 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de Kovid-19 vakalarındaki günlük artış 'ikinci dalga' endişesini artırıyor
Her kas ağrısı Kovid-19 olmayabilir
Kovid-19 mücadelesini kazanan Perçin: Nefes alamıyordum gerçekten zor günlerdi
Kovid-19'u yenen Tunç: Yaşadığım acıları bilselerdi bırak maske takmamayı sokağa çıkmazlardı

Benzer haberler

Rooney'den 'Liverpool ligi domine edebilir' iddiası

Rooney'den 'Liverpool ligi domine edebilir' iddiası

İngiltere Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan taraftara 'evde kal' çağrısı

İngiltere Premier Lig'de 100 gün sonra perde açılıyor

İngiltere Premier Lig'de 100 gün sonra perde açılıyor
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Muhammed Salah'ın transferi Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı

Muhammed Salah'ın transferi Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı