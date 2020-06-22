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Djokovic'in kondisyonerinde Kovid-19 tespit edildi

Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Djokovic'in kondisyoneri Paniki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Djokovic, bugün Belgrad'da test yaptıracak.

Kayhan Gül   | 22.06.2020
Djokovic'in kondisyonerinde Kovid-19 tespit edildi

Belgrad

Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, aynı organizasyona katılan bazı sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı.

Paniki'nin yanı sıra organizasyonun Hırvatistan ayağında mücadele eden Hırvat tenisçi Borna Coric'in de virüse yakalandığı belirtildi.

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, toplam 22 kişiye test yapıldığı belirtilirken, tenisçiler Alexander Zverev ile Marin Cilic'in test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Bu arada, Sırp medyasında çıkan haberlerde, Novak Djokovic'in herhangi bir virüs belirtisi göstermediği ve bugün Belgrad'da test yaptıracağı kaydedildi.

Test sonucu pozitif çıkan Dimitrov, Adria Tur'un hem Sırbistan hem de Hırvatistan organizasyonlarına katılırken, diğer katılımcılarla ve halkla tenis oynamıştı. Dimitrov'un dün akşam Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, Adria Tur'un Hırvatistan finali iptal edilmişti.


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