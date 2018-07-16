Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo, "Bu kulüpte iz bırakmak istiyorum. Herkes UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister ama biz tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Juventus'un kazanması için elimden geleni yapacağım." dedi.

İSTANBUL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu basına tanıttı.

"Juventus'un kazanması için elimden geleni yapacağım"

Torino'daki Allianz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ronaldo, "Bu kulüpte iz bırakmak istiyorum. Herkes UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister ama biz tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Juventus'un kazanması için elimden geleni yapacağım." dedi.

"Kariyerim için yeni bir sayfa açıyorum"

Real Madrid'den ayrıldığı için üzgün olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kariyerim için yeni bir sayfa açıyorum. Kariyerimin bu aşamasında böyle müthiş bir kulübe gelebilmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sadece bir futbolcu değil insan olarak da örnek olmak istediğini belirten Ronaldo, "Gençlere yardım etmek istiyorum. Kariyerim açısından büyük bir an. 4 yıllık sözleşmem var ve bu takımın yeni zaferleri için daha çok çalışmak istiyorum. Juventus dünyanın en iyi kulüplerinden biri, çok iyi bir başkan ve teknik direktöre sahip. Ayrıca, taraftarlar harika bir karşılama yaptı, onlara da çok teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

"Serie A çok zor ama Juventus da ben de hazırım"

Kendisini mükemmel hissettiğini aktaran Portekizli futbolcu, "Serie A çok zor ama Juventus da ben de hazırım. Yaşım önemli değil, iyi ve motive hissediyorum kendimi. Başlamayı dört gözle bekliyorum. Teknik direktör Allegri ile görüştüm. 30 Temmuz'da antrenmanlara başlayacağım. İlk lig maçında oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Oynamak için sabırsızlandığı söyleyen Ronaldo, "Çok motiveyim. En üst seviyede oyuncu olduğumu göstermek istiyorum yeniden. Bu arada Real Madrid'deki hikayem inanılmazdı ve taraftarlara teşekkür ederim. Ancak hayatıma şimdi yeni bir sayfa açtım." şeklinde konuştu.

"Juventus tarihinde de iz bırakmak istiyorum"

Kariyerinde hiçbir zaman kolayı seçmediğini belirten Portekizli yıldız, "Meydan okumayı seviyorum. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yaparak Juventus tarihinde de iz bırakmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Fiziksel ve mental olarak kendisini çok iyi hissettiğini kaydeden Ronaldo, "Kariyerim için büyük bir adım. Benim yaşımdaki çoğu futbolcu böyle kararlar alamıyor. Bana bu fırsatı sunduğu için Juventus'a minnettarım." diye görüş belirtti.