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Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ercan Doğan   | 10.03.2022
Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin 29. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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