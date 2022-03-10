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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadı

Ercan Doğan   | 10.03.2022
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaray'a verdiği para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı PFDK'nin Galatasaray'a verdiği 105 bin lira para cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca sarı-kırmızılı takımın aldığı batı tribünü 102 ve 124 numaralı blokta yer alan seyircilerin Passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edilmesi yönündeki PFDK kararını da onadı.

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