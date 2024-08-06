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Romanya'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu

Romanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü 79 yaşındaki Mircea Lucescu oldu.

Can Öcal  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Romanya'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu

Istanbul

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev almıştı.


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