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Repesaj maçını kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya müsabakasına çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj maçını kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için mindere çıkacak.

Ercan Çakar  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Repesaj maçını kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya müsabakasına çıkacak

İstanbul

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u 4-3 yendi.

Milli sporcu, akşam seansında bronz madalya için Kuzey Koreli Sol Gum Park ile karşılaşacak.

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