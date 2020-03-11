Euro
7.02
Dolar
6.20
BIST 100
100,140.00
Altın
1,658.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Roma, Sevilla deplasmanına gidemiyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Roma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile deplasmanda yapacağı karşılaşmaya, koronavirüs salgını yüzünden yaşanan hava yolu ulaşımı sorunu nedeniyle gidemeyecek.

Barış Seçkin   | 11.03.2020
Roma, Sevilla deplasmanına gidemiyor

Roma

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Roma, İtalya'dan kalkacak uçağın İspanya'ya inişi konusunda yerel makamların izin vermemesi sebebiyle UEFA Avrupa Ligi maçı için İspanya'ya gitmeyecek." ifadesi kullanıldı. 

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, iki kulübün yetkilileri ve iki ülkenin futbol federasyonlarıyla UEFA'nın saatler süren görüşmesinde, uçuş engeline yönelik soruna bir çözüm bulunamadığı belirtildi.

İspanya hükümeti, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ile tüm uçuşları 25 Mart'a kadar durdurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

Roma, Sevilla deplasmanına gidemiyor

Roma, Sevilla deplasmanına gidemiyor

Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasında

UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020'ye ilişkin koronavirüs açıklaması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret
UEFA'dan 'koronavirüs takvimi'

UEFA'dan 'koronavirüs takvimi'
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi