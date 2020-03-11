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Dünya, Koronavirüs

Honduras ve Fildişi Sahili'nde ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras ve Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlandı.

Gamze Türkoğlu Oğuz,Muhammed Emin Canik,Muhammet İkbal Arslan,Adam Abu-bashal,Alaattin Doğru   | 11.03.2020
Honduras ve Fildişi Sahili'nde ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

Tegucigalpa/Buenos Aires/Dakar

Honduras Sağlık Bakanı Alba Consuelo Flores, İspanya'dan Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya gelen 42 yaşında bir hamile ile İsviçre'den San Pedro Sula'ya gelen 37 yaşında bir kadında virüs tespit edildiğini açıkladı. 

İspanya'dan 4 Mart'ta geldiğinde yeni tip koronavirüs semptomlarına rastlanmayan gebe kadının hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Flores, durumu hafif olan diğer kadının da kendisini evinde tecrit ettiğini söyledi.

Her iki kadının da Honduras vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncellemişti.

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtilmişti.

Fildişi Sahili’nde ilk koronavirüs vakası görüldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya’dan gelen bir Fildişi vatandaşına yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

Ateş ve burun akıntısı şikayetiyle Adjame-Plateau-Attecoube bölgesindeki hastaneye giden kişide koronovirüs tespit edildiği vurgulanan açıklamada, durumu stabil olan hastanın karantinaya alınarak, tedavisinin başladığı aktarıldı.

Açıklamada, vaka ile teması olan kişilerin durumunun izlendiği ifade edildi.

Afrika kıtasında Fildişi Sahili’nin yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki toplam 114 koronavirüs vakasının 2’si ölümle sonuçlandı.

Paraguay'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün eğitime ara verildi

Yeni tip koronavirüsün 5 kişiye bulaştığı Paraguay'da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında eğitime 15 gün ara verildi ve sosyal aktiviteler iptal edildi.

Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kovid-19'un görüldüğü bölgesel duruma karşın 15 gün boyunca özel ve devlet kurumlarında eğitime ara verilmesi, eğlence, sosyal, spor ve dini aktivitelerinin iptal edilmesi gibi önleyici tedbirler almaya karar verdik." bilgisini paylaştı.

GKRY'de 4 vaka

Rum basınındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 4 kişinin daha virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu kişilerden ikisinin de İngiltere'den gelen yolcu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gana'da virüs nedeniyle hükümet yetkilileri için yurt dışı seyahatler yasaklandı

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, virüse karşı önlem açısından tüm bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, bölge müdürleri ve tüm devlet kurumları başkanlarının yurt dışı seyahatlerini geçici olarak yasakladı.

Akufo-Addo, söz konusu kararın virüse karşı alınan önlemlerin bir parçası olduğunu kaydetti.

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