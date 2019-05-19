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Roma Açık'ta şampiyon Nadal

İspanyol Rafael Nadal, tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenerek Roma Açık Tenis Turnuvası'nda 9. kez şampiyon oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 19.05.2019
Roma Açık'ta şampiyon Nadal

İstanbul

Roma Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyonluğa ulaştı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Djokovic ile klasmanın 2. basamağındaki Nadal karşılaştı.

Nadal, 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-0, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak Roma Açık'ta üst üste ikinci olmak üzere 9. şampiyonluğuna uzandı.

İspanyol tenisçi, bu sezon ilk, kariyerinin ise 81. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Ayrıca Nadal, 34 şampiyonluğa ulaştığı Masters turnuvalarında 33 şampiyonluğa sahip Djokovic'i geride bırakarak en başarılı tenisçi oldu.



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