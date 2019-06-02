Ribas Turu'nun galibi Onur Balkan
Ukrayna'da düzenlenen tek günlük yol bisikleti yarışı Ribas Turu'nu milli sporcu Onur Balkan kazandı.
Ankara
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UCI Avrupa Turu kapsamında düzenlenen 1.2 kategorisindeki 145 kilometrelik Ribas Turu, Odessa ile Teplodar arasında koşuldu.
Turda birinciliği milli bisikletçi Onur Balkan elde etti.
Yarışta mücadele eden Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda Onur Balkan'ın yanı sıra Feritcan Şamlı, Ahmet Örken, Batuhan Özgür, Cebrail Şeker ve Halil İbrahim Doğan yer aldı.
60 sporcunun katıldığı organizasyonda Ukrayna, Slovakya, Belarus ve Kazakistan'dan takımlar da yarıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.