İpek Soylu'dan Tayland'da tekler şampiyonluğu
Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Tayland'da düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde Çinli rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'ın Nonthaburi kentinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü sert kort turnuvasının tekler finalinde milli tenisçi İpek Soylu, Çinli Yue Yuan ile karşı karşıya geldi.
İpek Soylu, müsabakadan 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak teklerde şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.