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Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Can Öcal  | 14.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu Fotoğraf: Jakub Porzyck/AA

İstanbul

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