Dolar
33.65
Euro
37.17
Altın
2,454.49
ETH/USDT
2,613.10
BTC/USDT
58,238.00
BIST 100
9,788.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da “BOTAŞ 50. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde konuşuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü-VTR-
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Süha Gür  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Galatasaray müsabakasıyla başlayacak 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul yılın ilk 6 ayında 8,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı
10 soruda "doğrulanmış ilan" düzenlemesi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Benzer haberler

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu
RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis maçına hazır

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis maçına hazır
MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas antrenmana çıktı

MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas antrenmana çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet