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Real Madrid, geriye düştüğü maçta Barcelona'yı 2-1 yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Real Madrid, geriye düştüğü maçta Barcelona'yı 2-1 yendi

İstanbul

Barcelona, "El Clasico"nun ilk yarısını 6. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı golle 1-0 önde kapadı. Türk asıllı Alman futbolcu, bu yaz transfer olduğu Barcelona'nın formasıyla ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Jude Bellingham ile beraberliği yakalayan Real Madrid, 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İngiliz yıldızının golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bellingham, 1992-93 sezonundan bu yana LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve "El Clasico"da çıktığı ilk maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başaran ilk Real Madrid futbolcusu oldu.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 28'e çıkarırken, Barcelona 24 puanda kaldı.

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