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Real Madrid evinde zor kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid, sahasında Levante'yi 3-2 yendi.

Şenhan Bolelli   | 14.09.2019
Real Madrid evinde zor kazandı

Madrid

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Karim Benzema (Dk. 25 ve 31) ve Carlos Casemiro'nun (Dk. 40) golleriyle Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 48. dakikasında Borja Mayoral ile ilk golünü bulan Levante, 75. dakikada Gonzalo Melero ile farkı bire indirerek, skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmanın son dakikalarında zorlanan Real Madrid, buna rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 8'e çıkarırken, Levante 6 puanda kaldı.

Bu arada Real Madrid'in iki golüne imza atan ve bu sezonki gol sayısını 4'e yükselten Fransız futbolcu Benzema, La Liga'daki toplam gol sayısını ise 152'ye çıkardı.

Ayrıca Real Madrid'in yeni transferleri Belçikalı Eden Hazard ve Brezilyalı Eder Militao, La Liga'daki ilk maçlarına çıktı. Teknik direktör Zinedine Zidane, Hazard ve Militao'yu 60. dakikada oyuna aldı.

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