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Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Ercan Çakar   | 14.09.2019
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

İstanbul

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçının tamamında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar yaptığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 16 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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