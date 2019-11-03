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Enes Ünal'dan sezonun ilk golü

Real Valladolid, milli futbolcu Enes Ünal'ın da fileleri havalandırdığı İspanya ligi maçında, Mallorca'yı 3-0 mağlup etti

Hüseyin Burak Demirer   | 03.11.2019
Enes Ünal'dan sezonun ilk golü

Ankara

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Mallorca'yı 3-0 yenen Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, bu sezon ilk golünü attı.

Geçen hafta lider Barcelona'ya 5-1 yenilen Real Valladolid, evinde oynadığı Mallorca mücadelesini 3-0 kazandı.

Real Valladolid'in gollerini, 40. dakikada Fernandez, 50. dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti.

90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 11. karşılaşmada ilk kez fileleri havalandırdı.

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