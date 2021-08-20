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Real Madrid, Benzema ile sözleşme yeniledi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema ile yeni sözleşme imzaladı.

Yunus Kaymaz   | 20.08.2021
Real Madrid, Benzema ile sözleşme yeniledi

Istanbul

Madrid ekibinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2009 yılında Olympique Lyon'dan transfer olan Benzema, tüm kulvarlarda 560 maça çıktı ve 281 gol attı.

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