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PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Mark van Bommel ile yollar ayrıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 16.12.2019
PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

İstanbul

PSV Kulübü, 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Van Bommel'in görevine son verildiğini duyurdu.

Van Bommel, geçen yıl Phillip Cocu'nun ayrılarak Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından PSV'nin başına geçmişti. Görevde 18 ay kalan Van Bommel'in çalıştırdığı PSV, bu sezon Eredivisie'de 17 hafta sonunda 31 puan toplayarak lider Ajax'ın 10 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

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