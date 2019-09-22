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PSV-Ajax maçında kazanan olmadı

Hollanda liginde PSV Eindhoven ile Ajax arasında oynanan maç 1-1 sonuçlandı.

Abdullah Aşıran   | 22.09.2019
PSV-Ajax maçında kazanan olmadı

Eindhoven

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) PSV ile Ajax 1-1 berabere kaldı. 

Ligin 7. haftasında PSV ile Ajax, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Ajax, altyapısından yetiştirdiği 22 yaşındaki hücum oyuncusu Quincy Promes'in 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

PSV takımının 20 yaşındaki golcü oyuncusu Donyell Malen'in 77. dakikada attığı golle maç 1-1 berabere sonuçlandı.

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