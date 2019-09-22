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Spor

Ümit Milli Judo Takımı Balkan şampiyonu oldu

Türkiye, Balkan Judo Şampiyonası'nı 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla birinci sırada bitirdi.

Erkan Tiryaki   | 22.09.2019
Ümit Milli Judo Takımı Balkan şampiyonu oldu

İstanbul

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla şampiyon oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonayı milli sporcular, takım halinde birinci sırada bitirdi.

Organizasyonun ikinci gününde milli takım, 63 kiloda Fiden Öğel ve +70 kiloda Duygu Dirgen'le 2 altın madalya daha kazandı.

Türkiye'nin şampiyon olduğu turnuvada, Romanya ikinci, Bosna Hersek ise üçüncü sırada yer aldı.

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