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PSV gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de gelecek sezon için teknik direktörlüğe Roger Schmidt getirildi.

Mutlu Demirtaştan   | 11.03.2020
PSV gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet

Istanbul

PSV Kulübü, gelecek sezondan itibaren başlamak üzere Alman çalıştırıcı Roger Schmidt ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Aralık 2019'da teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayıran PSV, takımın başına geçici olarak Ernest Faber'i getirmişti.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen 52 yaşındaki Schmidt, Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg ve son olarak Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.

Eredivisie'de 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. sırada yer aldı.

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PSV gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet

PSV gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet