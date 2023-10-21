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Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City, konuk ettiği Brighton Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Erel  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı 2-1 yendi

İstanbul

Son şampiyon Manchester City, maçın ilk yarısını 7. dakikada Julian Alvarez ve 19. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

Brighton, maçın 73. dakikasında Ansu Fati'nin golüyle, farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca Manchester City, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Manchester City'de Manuel Akanji, 90+5'de kırmızı kart gördü.

Aldığı galibiyetle Manchester City, puanını 21'e yükseltirken Brigton ise 16 puanda kaldı.

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