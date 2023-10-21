Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı 2-1 yendi
İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City, konuk ettiği Brighton Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.
İstanbul
Son şampiyon Manchester City, maçın ilk yarısını 7. dakikada Julian Alvarez ve 19. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.
Brighton, maçın 73. dakikasında Ansu Fati'nin golüyle, farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca Manchester City, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Manchester City'de Manuel Akanji, 90+5'de kırmızı kart gördü.
Aldığı galibiyetle Manchester City, puanını 21'e yükseltirken Brigton ise 16 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.