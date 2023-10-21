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Spor, Futbol

TFF'den Gazze'de hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gazze'de hayatını kaybeden siviller için tüm müsabakalar öncesinde saygı duruşundu bulunulacağını açıkladı.

Hilmi Sever  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
TFF'den Gazze'de hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu kararı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bugünden itibaren bir hafta boyunca oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda Gazze'de hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu olacaktır. Futbolcularımız ve hakemlerimiz sahaya kollarında siyah bantlar ve pankartlarla çıkacaklardır. Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için ortaya konan her türlü gayreti takdir ediyor, başta Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorumuz ve Milli Takımlar resmi sponsorumuz olan Trendyol'un bugün açıkladığı insani yardımı çok kıymetli buluyoruz." ifadeleri yer aldı.

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